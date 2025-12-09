PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: VW Touran beschädigt - Unfallverursacher gesucht

Hamm-Heessen (ots)

Ein bislang unbekannter Unfallverursacher beschädigte am Montag, 8. Dezember, einen VW Touran auf der Münsterstraße. Der 57-jährige Fahrer des VW Touran befuhr gegen 18.30 Uhr die Münsterstraße. In Höhe des Lidl-Parkplatzes stoppte er, um nach rechts abzubiegen. Daraufhin fuhr ihm ein silberner Opel auf. Es entstand ein Sachschaden von zirka 3.000 Euro.

Der flüchtige Unfallverursacher ist zwischen 30 und 40 Jahre alt. Er hat kurze, dunkle Haare und eine korpulente Statur.

Die Polizei Hamm nimmt unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder per E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de Hinweise zum Unfallverursacher entgegen. (bf)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

