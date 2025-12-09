PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Zeugenaufruf nach Autorennen

Hamm-Herringen (ots)

Die Polizei sucht nach einem mutmaßlichen Autorennen auf der Dortmunder Straße am Sonntag, 7. Dezember, gegen 16.15 Uhr weitere Zeugen.

Ein grüner Audi und eine graue Mercedes G-Klasse sollen die Dortmunder Straße stadteinwärts mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit befahren haben. An der Kreuzung Neufchâteaustraße überfuhren sie eine rote Ampel und fuhren auf der Gegenfahrbahn weiter. An den Türgriffen der beiden Pkw befand sich Hochzeitsdekoration.

Im Zuge der Ermittlungen bittet die Polizei Hamm weitere Zeugen, sich unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder per E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de zu melden. (bf)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

