Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Mehrere Brände im Hammer Stadtgebiet

Hamm-Mitte (ots)

Am Montagabend, 8. Dezember, sowie in den frühen Morgenstunden des Dienstags, 9. Dezember, kam es im Bezirk Mitte zu mehreren Bränden.

Unbekannte warfen am Montag gegen 17.50 Uhr einen Feuerwerkskörper auf einen Balkon an der Tulpenstraße, wodurch ein Brandfleck auf einer Fußmatte entstand. Bevor der Feuerwerkskörper explodierte, konnte er durch den Schwiegersohn des dort wohnenden Ehepaares rechtzeitig vom Balkon geworfen werden.

20 Minuten später, gegen 18.10 Uhr, setzten unbekannte Personen einen auf dem Gehweg der Tulpenstraße stehenden Kühlschrank in Brand. Ein Zeuge stellte den Brand fest und konnte ihn vor Eintreffen der Feuerwehr löschen.

Gegen 2.30 Uhr brannte ein Altpapiercontainer auf der Brüderstraße. Passanten bemerkten das Feuer und wählten den Notruf. Die Flammen schlugen auf zwei weitere Altpapiercontainer sowie einen E-Scooter über. Durch die Hitzeentwicklung wurden die Eingangstür eines Mehrfamilienhauses, die Fassadenverkleidung der dortigen Lüftungsanlage sowie ein in der Nähe geparkter Audi beschädigt. Ein größerer Schaden konnte durch die Löscharbeiten der Feuerwehr verhindert werden.

Nur zehn Minuten später brannten erneut Mülltonnen. Passanten waren gegen 2.40 Uhr auf der Eylertstraße unterwegs und bemerkten die Flammen. Während sich die Beamten in der Eylertstraße aufhielten, bemerkten sie einen weiteren Brand einer Mülltonne in der Oststraße. Beide Brände konnten durch Einsatzkräfte der Feuerwehr gelöscht werden. Durch den Brand der Mülltonne in der Oststraße entstand Rußschaden an der Fassade eines Hauses vor Ort.

Gegen 3 Uhr konnten Einsatzkräfte der Polizei Hamm einen brennenden Altkleidercontainer am Nordring feststellen. Auch hier konnte die hinzugerufene Feuerwehr den Brand löschen.

Zuletzt bemerkten Beamte um 3.10 Uhr zwei brennende Mülltonnen, die unmittelbar an einem Wohnhaus in der Feidikstraße standen. Die Polizisten konnten den Brand mit einem Feuerlöscher bis zum Eintreffen der Feuerwehr eindämmen, wodurch eine Ausbreitung des Brandes auf das Wohnhaus verhindert werden konnte. Die Feuerwehr löschte die beiden Mülltonnen letztlich vollständig.

Darüber hinaus kam es zu einem weiteren Brand im Bezirk Mitte. Hierzu wurde eine gesonderte Pressemitteilung gefertigt: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65844/6175501

Der insgesamt entstandene Sach- und Gebäudeschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu den Brandursachen aufgenommen.

In allen Fällen bittet die Polizei um Hinweise auf mögliche Tatverdächtige, die in der Nähe der Brandorte aufgefallen sind. Telefon: 02381 916-0 oder E-Mail: hinweise.hamm@polizei.nrw.de. (rv)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell