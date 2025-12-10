POL-HAM: Rücknahme der Vermisstenfahndung

Hamm-Mitte (ots) - In den vergangenen Tagen kam es im Hammer Stadtgebiet auf verschiedenen Parkplätzen im Innenstadtbereich zu mehreren vorgetäuschten Verkehrsunfällen. Die Vorgehensweise der Betrüger ist immer gleich: Sie wählen Fahrzeuge aus, die gerade auf einem Parkplatz ein- oder ausparken. Dabei stellen sie sich so hin, dass sie sich nah am Fahrzeug befinden, aber vom Fahrzeugführer bzw. der Fahrzeugführerin ...

mehr