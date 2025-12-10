PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Hamm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Rücknahme der Vermisstenfahndung

Hamm (ots)

Die Vermisstenfahndung der Polizei Hamm nach einem vermissten Jugendlichen (siehe Pressemitteilung der Polizei Hamm vom 09.12.2025, 20.11 Uhr) wird hiermit zurückgenommen. Der Jugendliche konnte unversehrt von Einsatzkräften der Polizei in Dortmund aufgegriffen werden. Alle Medien, die die Fahndung veröffentlicht haben, werden gebeten, diese zu löschen. (ag)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Hamm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Hamm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Hamm
Alle Meldungen Alle
  • 09.12.2025 – 20:11

    POL-HAM: Vermisster Jugendlicher

    Hamm (ots) - Seit den frühen Morgenstunden des 09.12.2025 wird Liron von seiner Mutter vermisst. Der Vermisste Jugendliche habe seine Suizidabsichten geäußert. Letzter bekannter Aufenthaltsort Hamm. Anlaufadressen sind nicht bekannt. Wer kann Angaben zu dem Vermissten Jugendlichen machen? Hinweise werden telefonisch an 02381-916-0 oder per E-Mail an poststelle.hamm@polizei.nrw.de erbeten. Weitere Informationen erhalten sie hier: https://polizei.nrw/fahndung/188766 ...

    mehr
  • 09.12.2025 – 11:32

    POL-HAM: Polizei warnt vor Betrugsmasche auf Parkplätzen

    Hamm-Mitte (ots) - In den vergangenen Tagen kam es im Hammer Stadtgebiet auf verschiedenen Parkplätzen im Innenstadtbereich zu mehreren vorgetäuschten Verkehrsunfällen. Die Vorgehensweise der Betrüger ist immer gleich: Sie wählen Fahrzeuge aus, die gerade auf einem Parkplatz ein- oder ausparken. Dabei stellen sie sich so hin, dass sie sich nah am Fahrzeug befinden, aber vom Fahrzeugführer bzw. der Fahrzeugführerin ...

    mehr
  • 09.12.2025 – 11:29

    POL-HAM: Mehrere Brände im Hammer Stadtgebiet

    Hamm-Mitte (ots) - Am Montagabend, 8. Dezember, sowie in den frühen Morgenstunden des Dienstags, 9. Dezember, kam es im Bezirk Mitte zu mehreren Bränden. Unbekannte warfen am Montag gegen 17.50 Uhr einen Feuerwerkskörper auf einen Balkon an der Tulpenstraße, wodurch ein Brandfleck auf einer Fußmatte entstand. Bevor der Feuerwerkskörper explodierte, konnte er durch den Schwiegersohn des dort wohnenden Ehepaares ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren