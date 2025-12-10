POL-HAM: Rücknahme der Vermisstenfahndung
Hamm (ots)
Die Vermisstenfahndung der Polizei Hamm nach einem vermissten Jugendlichen (siehe Pressemitteilung der Polizei Hamm vom 09.12.2025, 20.11 Uhr) wird hiermit zurückgenommen. Der Jugendliche konnte unversehrt von Einsatzkräften der Polizei in Dortmund aufgegriffen werden. Alle Medien, die die Fahndung veröffentlicht haben, werden gebeten, diese zu löschen. (ag)
