Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Vermisster Jugendlicher

Hamm (ots)

Seit den frühen Morgenstunden des 09.12.2025 wird Liron von seiner Mutter vermisst. Der Vermisste Jugendliche habe seine Suizidabsichten geäußert.

Letzter bekannter Aufenthaltsort Hamm. Anlaufadressen sind nicht bekannt.

Wer kann Angaben zu dem Vermissten Jugendlichen machen?

Hinweise werden telefonisch an 02381-916-0 oder per E-Mail an poststelle.hamm@polizei.nrw.de erbeten.

Weitere Informationen erhalten sie hier: https://polizei.nrw/fahndung/188766

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell