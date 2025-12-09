POL-HAM: Vermisster Jugendlicher
Hamm (ots)
Seit den frühen Morgenstunden des 09.12.2025 wird Liron von seiner Mutter vermisst. Der Vermisste Jugendliche habe seine Suizidabsichten geäußert.
Letzter bekannter Aufenthaltsort Hamm. Anlaufadressen sind nicht bekannt.
Wer kann Angaben zu dem Vermissten Jugendlichen machen?
Hinweise werden telefonisch an 02381-916-0 oder per E-Mail an poststelle.hamm@polizei.nrw.de erbeten.
Weitere Informationen erhalten sie hier: https://polizei.nrw/fahndung/188766
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/
