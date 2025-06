Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Ostenfeld(Husum)/Mildstedt/Husum: Nach einem vollendeten und zwei versuchten Wohnungseinbrüchen - Polizei sucht Zeugen

Ostenfeld(Husum)/Mildstedt/Husum (ots)

Im Verlauf des gestrigen Vormittags (17.06.2025) kam es in Ostenfeld (Husum) zu einem vollendeten, sowie in den Ortschaften Mildstedt und Husum zu jeweils einem versuchten Wohnungseinbruchsdiebstahl. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen und einem PKW, der mutmaßlich bei der Tatbegehung genutzt wurde.

Im Zeitraum zwischen 09:00 Uhr und 14:00 Uhr kam es in der Straße Am Schwarzberg in Ostenfeld bei Husum zu einem vollendeten Wohnungseinbruch. Es wurde Schmuck und Bargeld im unteren fünfstelligen Bereich entwendet.

Zwischen 09:30 Uhr und 10:30 Uhr am selben Tag kam es zu einem versuchten Wohnungseinbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße Am Flaßhof in Mildstedt. In diesem Fall wurden die Täter bei der Tatausführung gestört und verließen den Tatort mit einem silbernen PKW. In Husum in der Heinrich-Fehrs-Straße kam es bereits gegen 07:00 Uhr zu einem weiteren versuchten Wohnungseinbruch bei dem zwei Täter bei der Tatausführung gestört und in einem silbernen PKW der Marke Ford mit Herforder Kennzeichen (HF) davonfuhren. Die erste Person konnte wie folgt beschrieben werden:

- 25-30 Jahre alt - dunkle kurze Haare - kräftige Statur

Die zweite Person konnte wie folgt beschrieben werden:

- 30-35 Jahre alt

-kurze, schwarze Haare

Die Kriminalpolizei in Husum hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht jetzt nach den zwei Personen und dem beschriebenen Kleinwagen der Marke Ford und bittet Hinweisgeber/innen die verdächtige Beobachtungen gemacht haben um Kontaktaufnahme unter der Telefonnummer 04841/8300 oder per E-Mail an Husum.KPST@polizei.landsh.de .

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell