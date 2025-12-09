Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil

Lkr. Rottweil) - Kind von Jugendlichen auf dem Schulweg angegriffen: Polizei bittet um Hinweise (09.12.2025)

Rottweil (ots)

Die Polizei bittet um Hinweise zu einer Körperverletzung, die sich am Dienstagmorgen in der Plettenbergstraße ereignet hat.

Ein 12-jähriger Schüler war gegen 7:15 Uhr mit seinem Fahrrad auf dem Schulweg, als ihn fünf bislang unbekannte Jugendliche angriffen. Das Kind wurde von seinem Fahrrad gestoßen, von den Jugendlichen einkreist und geschlagen. Im Anschluss liefen die Täter in Richtung Charlottenwäldle davon. Durch den Angriff erlitt der 12-Jährige leichte Verletzungen, außerdem entstand an seinem Fahrrad Sachschaden.

Die Täter konnten wie folgt beschrieben werden: fünf Jugendliche im Alter von etwa 14 bis 15 Jahren. Die Personen waren etwa 170 cm groß und mit schwarzen Jacken bekleidet. Drei der Jugendlichen trugen schwarze Mützen, eine Person eine Brille. Die Jugendlichen unterhielten sich in einer ausländischen Sprache, möglicherweise Russisch.

Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Rottweil unter Tel. 0741 4770 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell