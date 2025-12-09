Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen

Schwarzwald Baar Kreis) Einbrüche und Sachbeschädigungen - Zeugenaufruf (05.12.2025 - 06.12.2025)

VS-Schwenningen (ots)

Im Zeitraum von Freitag, 22 Uhr, bis Samstag, 17 Uhr, ist es in Schwenningen im Bereich der Villinger- und Wasenstraße zu mindestens zwei Einbrüchen und Sachbeschädigungen gekommen. Ein Unbekannter verschaffte sich gewaltsam Zugang in einen Kiosk und einen Supermarkt an der Villinger Straße und entwendete aus Beiden verschiedene Waren. Die Vorgehensweise lässt darauf schließen, dass es sich um den gleichen Täter handelt. Weiterhin kam es zu zwei beschädigten Hauseingangstüren an der Villinger- und Wasenstraße. Aufgrund der zeitlichen und örtlichen Nähe wird auch hier von dem gleichen Täter ausgegangen. Beide Türen hielten den Beschädigungen jedoch stand und so konnte sich der Verursacher keinen Zutritt in die Gebäude verschaffen. Die Polizei in Schwenningen bittet Zeugen, die Hinweise zu den Taten, oder dem Täter geben können, sich, unter der Nummer 07720 / 85000, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell