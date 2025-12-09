Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Unfallflucht auf der Bruderhofstraße - weißen VW Passat angefahren und geflüchtet - Polizei bittet um Hinweise (08.12.2025)

Singen (ots)

Die Polizei bittet um Hinweise zu einer Unfallflucht, die sich am Montag auf der Bruderhofstraße ereignet hat. Im Zeitraum zwischen 9 Uhr und 16.30 Uhr streifte ein Unbekannter den auf Höhe der Hausnummer 78 am Fahrbahnrand geparkten weißen VW Passat Kombi am vorderen linken Kotflügel/Radlauf, der Fahrertür und dem Außenspiegel. Ohne sich anschließend um eine Regulierung des verursachten Schadens in Höhe von rund 5.000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte einfach davon.

Sachdienliche Hinweise zu dem flüchtigen Verursacher nimmt das Polizeirevier Singen, Tel. 07731 888-0 entgegen.

