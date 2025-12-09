Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar

Lkr. Rottweil) Blutspur löst Einsatz von Polizei und Feuerwehr aus (08.12.2025)

Oberndorf am Neckar (ots)

Zu einem eher ungewöhnlichen Einsatz rückten die Freiwillige Feuerwehr sowie die Polizei in Oberndorf am Montagmittag aus. Gegen 12:15 Uhr gingen mehrere Anrufe ein, die von einem Transporter berichteten, aus dem anscheinend Blut auf die Straße floss. Polizeibeamte konnten die Blutspur von der Wettestraße bis zu einem Parkplatz an der Lindenstraße verfolgen, wo sie auf eine größere Blutlache stießen.

Ermittlungen vor Ort klärten schnell den mysteriösen Ursprung der roten Spur: Der gesuchte Transporter hatte dort gestoppt, um seine Ladung mit frischen Schweinehälften umzuorganisieren. Dabei war ein Eimer mit Blut umgefallen und hatte sich unkontrolliert über den Parkplatz verteilt. Glücklicherweise war die Freiwillige Feuerwehr Oberndorf schnell zur Stelle, um die blutige "Unfallstelle" zu beseitigen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell