POL-KN: (Wellendingen
Lkr. Rottweil) Vorfahrt missachtet: 10.000 Euro Sachschaden (08.12.2025)

Wellendingen (ots)

Zu einem Vorfahrtsunfall ist es am Montagmittag gegen 13:00 Uhr an der Einmündung der Rottweiler Straße zur Bahnhofstraße gekommen. Ein 42-jähriger Ford-Fahrer, der auf der Bahnhofstraße in Richtung Rottweiler Straße unterwegs war, missachtete die Vorfahrt einer 65-jährigen VW-Fahrerin. Bei der Kollision der beiden Fahrzeuge entstand ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro. Der VW war nicht mehr fahrbereit und musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Beide Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

