Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Graffitisprayer dank Zeugen auf frischer Tat geschnappt: 27-Jähriger wehrt sich gegen Festnahme

Kassel (ots)

Kassel-Wesertor:

Das gute Zusammenspiel zwischen einem Zeugen und der Polizei führte am gestrigen Montagabend am Kasseler Altmarkt zur Festnahme eines mutmaßlichen Graffitisprayers. Der Zeuge hatte sich gegen 18:45 Uhr über den Notruf 110 gemeldet und mitgeteilt, dass ein Mann am Fuldaufer die rückwärtige Fassade des dortigen Behördengebäudes mit Farbe besprühe. Er behielt den Sprayer auch bei seiner anschließenden Flucht im Blick, sodass die erste hinzugeeilte Streife des Polizeireviers Mitte den 27-jährigen Tatverdächtigen noch auf der Fuldabrücke entdeckte. Dieser wehrte sich mit Schlägen gegen die Festnahme und versuchte zu flüchten, konnte aber schließlich gestellt werden. Die Beamten blieben zum Glück unverletzt. An dem Behördengebäude befand sich eine frische Farbschmiererei, die über zehn Quadratmeter groß sind. Der Schaden wird auf rund 2.000 Euro geschätzt. Die zu den Graffitis passenden Spraydosen, die der Festgenommene in einem Mülleimer entsorgt hatte, stellten die Polizisten sicher. Da der 27-Jährige aus Kassel seine Tat gefilmt haben soll, wurde auch sein Handy beschlagnahmt. Der Tatverdächtige, der nach den polizeilichen Maßnahmen auf dem Revier entlassen wurde, muss sich nun wegen Sachbeschädigung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.

