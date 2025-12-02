Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Frau gerät unter durchgehendes Pferd und wird lebensgefährlich verletzt

Kassel (ots)

Gemeinsame Presseveröffentlichung der Staatsanwaltschaft Kassel und des Polizeipräsidiums Nordhessen

Calden (Landkreis Kassel):

Am gestrigen Montagnachmittag wurden die Polizei und der Rettungsdienst gegen 16:45 Uhr nach Calden-Ehrsten zu einem tragischen Unfall mit einer schwer verletzten 22-jährigen Frau gerufen. Wie die nach dort geeilten Beamten der Polizeistation Hofgeismar berichten, hatte die verletzte Frau aus dem Landkreis Kassel zuvor gemeinsam mit einer Freundin auf der Straße "Trift" zwei Pferde am Halfter ausgeführt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ertönte plötzlich ein Knallgeräusch, woraufhin das von der 22-Jährigen geführte Pferd durchging. Die junge Frau wurde beim Versuch, das weggaloppierende Tier am Zügel festzuhalten, mitgeschliffen und geriet im weiteren Verlauf am Boden liegend unter das Pferd. Hierbei erlitt sie lebensgefährliche Verletzungen und wurde von einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Das Pferd lief anschließend davon, wurde aber später wieder eingefangen. Die eingesetzten Polizisten konnten vor Ort ermitteln, dass zwei zehn und zwölf Jahre alte Kinder zuvor hinter einer Hecke im Bereich des Unfallorts erlaubnisfreie, frei verkäufliche Feuerwerkskörper gezündet haben sollen. Die Reste abgebrannter Feuerwerkskörper wurden sichergestellt. Es besteht der Verdacht, dass das Pferd aufgrund der gezündeten pyrotechnischen Gegenstände durchgegangen ist. Wie es zu dem tragischen Geschehen im Einzelnen kommen konnte, ist Inhalt der weiteren Ermittlungen. Die Erziehungsberechtigten der Kinder wurden bereits über das Verfahren informiert. Die Ermittlungen dauern an.

