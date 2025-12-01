Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Ritterrüstung an Bratwurststand mutwillig beschädigt: Hinweise auf Täter mit Irokesenschnitt erbeten

Kassel (ots)

Kassel-Mitte:

Ein bislang unbekannter Randalierer hat am Wochenende gleich zweimal sein Unwesen an einem Bratwurststand des Kasseler Weihnachtsmarktes getrieben. Wie eine Mitarbeiterin des Standes am Opernplatz der am gestrigen Sonntagnachmittag gerufenen Streife des Innenstadtreviers schilderte, war der unbekannte Mann bereits am Samstagnachmittag gegen 17:30 Uhr zu dem Imbiss gekommen und hatte sie unvermittelt beleidigt, bevor er mit der Faust auf eine Ritterrüstung einschlug, die als Dekoration neben dem Bratwurststand aufgebaut ist. Anschließend suchte er zwar das Weite, kehrte aber am Sonntagnachmittag gegen 13:45 Uhr zurück, um sie erneut zu beleidigen und auf die andere Seite der Rüstung einzuschlagen. Die eingeleitete Fahndung der Streife nach dem bereits geflüchteten Täter mit Irokesenhaarschnitt, der eine grünliche Hose trug und sichtbare Tätowierungen am Kopf hatte, verlief anschließend ohne Erfolg. Der angerichtete Schaden an der Rüstung aus Stahl beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 2.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Beleidigung und Sachbeschädigung. Zeugen, die den Beamten der Regionalen Ermittlungsgruppe Hinweise auf den Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei.

