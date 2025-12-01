Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Vier Einbrüche in Wohnhäuser im nördlichen Landkreis Kassel: Kripo sucht Zeugen

Kassel (ots)

Breuna, Liebenau, Hofgeismar und Immenhausen (Landkreis Kassel):

Zu insgesamt vier Einbrüchen in Einfamilienhäuser im nördlichen Landkreis Kassel wurde die Polizei am gestrigen Sonntag gerufen. Dabei richteten die unbekannten Täter in allen Fällen, die sich Breuna-Niederlistingen, Liebenau-Niedermeiser, Hofgeismar-Hombressen und Immenhausen-Holzhausen ereigneten, reichlich Schaden an, machten aber nahezu keine Beute. Ob die Taten im Zusammenhang stehen und auf das Konto derselben unbekannten Einbrecher gehen, ist bislang noch unklar. Die Beamten des für Einbrüche zuständigen Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo suchen nach Zeugen, die im Bereich der Tatorte verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben.

Zunächst war am gestrigen Nachmittag gegen 16:30 Uhr der Einbruch in der Niedermeiser Straße in Breuna festgestellt worden. Dort hatten unbekannte Täter während der viereinhalbstündigen Abwesenheit der Bewohner eine Scheibe eingeschlagen und waren so in das Haus eingestiegen. Mutmaßlich ohne Beute ergriffen die Einbrecher letztlich die Flucht in nicht bekannte Richtung.

Das Einbruchsopfer aus der Schlesischen Straße in Liebenau hatte sich gegen 16:45 Uhr bei der Polizei gemeldet. Mutmaßlich im Laufe des Sonntags waren die Täter über ein gewaltsam geöffnetes Fenster auf der Gebäuderückseite in das Haus eingestiegen und durchsuchten sämtliche Räume, wurden aber offenbar nicht fündig, denn sie flüchteten ohne Stehlgut. Ebenfalls leer gingen Einbrecher in Hofgeismar aus, wo ein Haus im Reinbeckeweg das Ziel der Täter war. In diesem Fall war im Zeitraum zwischen 15:00 Uhr und 19:00 Uhr ein Souterrain-Fenster mit einem Hebelwerkzeug zum Bersten gebracht worden.

Lediglich im letzten Fall in der Osterbergstraße in Immenhausen mussten die Einbruchsopfer geringe Beute beklagen: Einen blauen Rucksack und einen USB-Stick nahmen die unbekannten Täter, die zwischen 14:00 Uhr und 20:00 Uhr über ein aufgebrochenes Kellerfenster eingedrungen waren, mit, nachdem sie offenbar keine Wertsachen gefunden hatten. Über die Terrassentür des Hauses flüchteten die Einbrecher anschließend nach draußen und weiter in unbekannte Richtung.

Zeugen, die im Bereich eines Tatorts verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder den Ermittlern des K 21/22 Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

