POL-KS: Nächtliche Tankstelleneinbrecher erbeuten Zigaretten in Zierenberg: Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Zierenberg (Landkreis Kassel):

Drei bislang unbekannte Täter sind am gestrigen Donnerstagabend in eine Tankstelle an der Bundesstraße 251 in Zierenberg-Oelshausen eingebrochen und haben eine noch nicht näher bezifferte Menge Zigaretten entwendet. Die Polizei sucht nun nach Zeugen der Tat, die sich gegen 23:50 Uhr im Neuen Weg ereignete. Zu diesem Zeitpunkt näherten sich drei überwiegend dunkel gekleidete Männer dem Kundeneingang und brachen gewaltsam die Schiebetür auf, wobei sie die Alarmanlage auslösten. Daraufhin brachten die Diebe blitzschnell mehrere Stangen Zigaretten aus dem Kassenbereich in ihren Besitz und verließen den Verkaufsraum wieder. Mit ihrer Beute fuhren Täter in einem dunklen Auto in unbekannte Richtung davon und konnten trotz umgehend eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen mit mehreren Streifenwagen nicht mehr gefasst werden.

Die weiteren Ermittlungen werden bei der Polizeistation Wolfhagen geführt. Zeugen, die zur Tatzeit im Bereich von Oelshausen verdächtige Personen und Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 0561-910 2910 zu melden.

