Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Einbrecher stehlen Tresor und richten hohen Schaden an: Kripo sucht Zeugen am Brasselsberg

Kassel (ots)

Kassel-Brasselsberg:

Einbrecher sind zwischen Dienstagabend und dem gestrigen Mittwochnachmittag in ein Einfamilienhaus im Kasseler Stadtteil Brasselsberg eingedrungen und haben einen Tresor mit hochwertigem Schmuck und Bargeld gestohlen. Durch ihr brachiales Vorgehen richteten die bislang unbekannten Täter dabei einen hohen Sachschaden an, der sich ersten Schätzungen zufolge auf rund 15.000 Euro beläuft. Die Ermittler des für Einbrüche zuständigen Kommissariats 21/22 der Kriminalpolizei Kassel suchen nun nach Zeugen und bitten um Hinweise.

Die Tat ereignete sich nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen zwischen Dienstag, 18 Uhr und Mittwoch, 16:50 Uhr, in der Straße "Im Rosental". Wie die am Tatort eingesetzten Beamten des Kriminaldauerdienstes berichten, hatten die Unbekannten während der Abwesenheit der Bewohner ein Terrassenfenster aufgebrochen und sich so Zutritt zu den Wohnräumen verschafft. Auf der Suche nach Wertgegenständen durchsuchten die Einbrecher zahlreiche Schränke und Kommoden, bis sie schließlich auf einen in der Wand verbauten Tresor stießen. Diesen brachen die Täter mit brachialer Gewalt aus der Verankerung, bevor sie damit schließlich in unbekannte Richtung flüchteten.

Wer zur Tatzeit im Bereich der Straße "Im Rosental" verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat oder den Ermittlern des K21/22 anderweitig Hinweise auf die Täter geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

