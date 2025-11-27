Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel
POL-KS: Opfer von sexueller Belästigung läuft hilfesuchend auf Streifenwagen zu: Polizisten nehmen Täter bei Fahndung fest
Kassel (ots)
Kassel-Mitte:
Sprichwörtlich "zur richtigen Zeit am richtigen Ort" war am gestrigen Mittwochnachmittag eine Streife des Polizeireviers Mitte in der Obersten Gasse in Kassel unterwegs: Die Beamten waren gegen 16:45 Uhr auf dem Weg zu einer Verkehrsunfallflucht, als eine 14-Jährige hilfesuchend auf den Streifenwagen zulief, nachdem sie von einem unbekannten Mann sexuell belästigt worden war. Wie das sichtlich aufgelöste Mädchen aus Kassel den Beamten schilderte, hatte der Täter sie zuvor in der Unteren Königsstraße zu Fuß verfolgt, ihr an das Gesäß gefasst und sie unsittlich berührt, woraufhin sie sich ruckartig von dem Unbekannten abwandte und die Flucht ergriff. Noch bevor sie den Notruf wählen konnte, erblickte sie den Streifenwagen. Mithilfe der abgegebenen Täterbeschreibung konnten die Polizisten nach nur kurzer Fahndung an der Straßenbahnhaltestelle "Am Stern" einen 21-jährigen Tatverdächtigen festnehmen und brachten ihn für die weiteren polizeilichen Maßnahmen auf das Revier. Der bereits hinreichend polizeibekannte Mann, der die Tat zugab, aber als Spaß bezeichnete, muss sich nun wegen des Sexualdelikts verantworten. Das Opfer blieb glücklicherweise unverletzt und zeigte sich sehr erleichtert. Die weiteren Ermittlungen gegen den 21-Jährigen werden bei der Kasseler Kripo geführt.
Rückfragen bitte an:
Ulrike Schaake
Pressesprecherin
Tel. 0561-910 1020
Polizeipräsidium Nordhessen
Grüner Weg 33
34117 Kassel
Pressestelle
Telefon: +49 561 910 1020 bis 23
Fax: +49 611 32766 1010
E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de
Außerhalb der Regelarbeitszeit
Polizeiführer vom Dienst (PvD)
Telefon: +49 561-910-0
E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell