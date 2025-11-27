Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Opfer von sexueller Belästigung läuft hilfesuchend auf Streifenwagen zu: Polizisten nehmen Täter bei Fahndung fest

Kassel (ots)

Kassel-Mitte:

Sprichwörtlich "zur richtigen Zeit am richtigen Ort" war am gestrigen Mittwochnachmittag eine Streife des Polizeireviers Mitte in der Obersten Gasse in Kassel unterwegs: Die Beamten waren gegen 16:45 Uhr auf dem Weg zu einer Verkehrsunfallflucht, als eine 14-Jährige hilfesuchend auf den Streifenwagen zulief, nachdem sie von einem unbekannten Mann sexuell belästigt worden war. Wie das sichtlich aufgelöste Mädchen aus Kassel den Beamten schilderte, hatte der Täter sie zuvor in der Unteren Königsstraße zu Fuß verfolgt, ihr an das Gesäß gefasst und sie unsittlich berührt, woraufhin sie sich ruckartig von dem Unbekannten abwandte und die Flucht ergriff. Noch bevor sie den Notruf wählen konnte, erblickte sie den Streifenwagen. Mithilfe der abgegebenen Täterbeschreibung konnten die Polizisten nach nur kurzer Fahndung an der Straßenbahnhaltestelle "Am Stern" einen 21-jährigen Tatverdächtigen festnehmen und brachten ihn für die weiteren polizeilichen Maßnahmen auf das Revier. Der bereits hinreichend polizeibekannte Mann, der die Tat zugab, aber als Spaß bezeichnete, muss sich nun wegen des Sexualdelikts verantworten. Das Opfer blieb glücklicherweise unverletzt und zeigte sich sehr erleichtert. Die weiteren Ermittlungen gegen den 21-Jährigen werden bei der Kasseler Kripo geführt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell