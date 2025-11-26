Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Zeugen ertappen Einbrecher und übergeben ihn an Polizei: 44-Jähriger wird Haftrichter vorgeführt

Kassel (ots)

Kassel-Nord:

Zwei aufmerksame Zeugen haben am heutigen Mittwochmorgen einen mutmaßlichen Einbrecher in der Kasseler Nordstadt auf frischer Tat ertappt und ihn anschließend an die Polizei übergeben. Der 44-jährige Tatverdächtige ohne festen Wohnsitz soll im Laufe des heutigen Tages einem Haftrichter vorgeführt werden.

Wie die beiden 26 und 38 Jahre alten Zeugen den zur Tatortaufnahme eingesetzten Beamten des Kriminaldauerdienstes gegenüber angaben, hatten sie gegen 3:30 Uhr beobachtet, wie der Einbrecher sich an der Hintereingangstür eines Schnellrestaurants in der Unteren Königsstraße zu schaffen machte. Obwohl die Passanten den Mann ansprachen, habe sich dieser nicht von seinem Einbruchsversuch abhalten lassen und weiter mit einer Metallstange an der Tür gehebelt. Noch bevor es dem Täter jedoch gelang, in die Räumlichkeiten des Imbisses einzudringen, wurde er von den Zeugen festgehalten und kurz darauf an eine zwischenzeitlich herbeigerufene Streife des Reviers Mitte übergeben. Der 44 Jahre alte Mann mit syrischer Staatsangehörigkeit hat keinen festen Wohnsitz und ist bereits hinreichend polizeibekannt. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in eine Gewahrsamszelle gebracht und soll im Laufe des heutigen Tages einem Haftrichter vorgeführt werden, welcher über die Untersuchungshaft entscheidet. Die Ermittlungen wegen versuchten Einbruchsdiebstahls und Sachbeschädigung dauern an.

