POL-KS: Tiertransporter bei Schwalmstadt umgekippt: Autobahn derzeit voll gesperrt

Kassel (ots)

Autobahn 49 / Schwalmstadt:

Aktuell ist die Autobahn 49 bei Schwalmstadt in beide Fahrtrichtungen zwischen den Anschlussstellen Schwalmstadt und Neuental wegen eines Verkehrsunfalls voll gesperrt. Wie eine Streife der Polizeiautobahnstation Baunatal berichtet, war ein Sattelzug gegen 04:20 Uhr auf dem rechten Fahrstreifen in Richtung Kassel unterwegs, als er kurz nach dem Tunnel "Frankenhain" aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam. Die Sattelzugmaschine kippte dabei vollständig auf die Fahrzeugfront. Der Fahrer des Lkw blieb bei dem Unfall unverletzt. Der mit Schweinen beladene Tiertransportanhänger kippte auf die Seite und wurde ebenfalls stark beschädigt, sodass in der Folge mehrere Tiere auf der Fahrbahn herumliefen. Um eine Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer auszuschließen, wurde die Autobahn aus diesem Grund in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt. Derzeit befinden sich Mitarbeiter des Veterinäramtes an der Unfallstelle, welche gemeinsam mit tierärztlichem Personal die Tiere einfangen und leider auch einige verletzte Schweine von ihrem Leiden erlösen mussten. Der entstandene Schaden an dem Lkw und dem Anhänger wurde auf rund 100.000 Euro geschätzt. Das Ende der Vollsperrung kann wegen der Bergungsarbeiten und der Arbeit des Veterinäramtes aktuell noch nicht abgesehen werden. Es wird empfohlen, den Bereich weiträumig zu umfahren.

