Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unbekannte Täter sprengen fünf Snackautomaten im Landkreis Kassel und verursachen hohen Sachschaden: Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Landkreis Kassel:

Insgesamt fünf Snack-Automaten haben Unbekannte am heutigen Montagmorgen und am gestrigen Sonntag im Landkreis Kassel auf brachiale Weise aufgebrochen und dabei einen Sachschaden in Höhe von rund 50.000 Euro verursacht. Vermutlich handelt es sich in allen Fällen um dieselben Täter, welche jedoch nur in zwei Fällen das in den Automaten befindliche Bargeld entwenden konnten. Die Ermittler des Kommissariats 11 der Kasseler Kripo suchen nun nach Zeugen und bitten um Hinweise auf die Unbekannten.

Gegen 1:20 Uhr hatten Anwohner in der Kurfürstenstraße in Wolfhagen heute Morgen die Polizei alarmiert, nachdem sie einen lauten Knall vernommen hatten. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen hatten zwei Täter den Automaten mit einem bislang nicht näher bekannten, pyrotechnischen Gegenstand aufgesprengt und anschließend das darin befindliche Bargeld in noch unbekannter Höhe in ihren Besitz gebracht. Anschließend flüchteten sie mit einem Pkw vom Tatort. Durch die Explosion geriet der Automat in Brand, wodurch in der Folge die Fassade eines Mehrfamilienhauses durch Verrußungen in Mitleidenschaft gezogen wurde. Die beiden Täter konnten teilweise durch eine Überwachungskamera aufgezeichnet werden. Ein Täter trug demnach eine helle Jogginghose und eine dunkle Jacke, der andere war komplett dunkel gekleidet. Im Rahmen der umgehend eingeleiteten Fahndung mit mehreren Streifenwagen konnten die Unbekannten nicht mehr gefasst werden. Allerdings stellten die Beamten fest, dass in der Nacht offenbar auch in der Kasseler Straße in Habichtswald-Ehlen und in der Altenbaunaer Straße in Kassel-Oberzwehren jeweils ein Automat gesprengt wurde, wobei die Täter jedoch keine Beute machen konnten.

Bereits am Tag davor, am Sonntag, war es zu zwei Taten gekommen. Gegen 2:40 Uhr waren Anwohner durch einen lauten Knall in der Korbacher Straße im Schauenburger Ortsteil Elgershausen aufmerksam geworden und konnten daraufhin einen dunklen VW Golf beobachten, welcher von dem völlig zerstörten Snack-Automaten wegfuhr. Auch in diesem Fall flüchteten die Täter ohne Beute. Am späten Sonntagabend kam es dann gegen 22:35 Uhr in Baunatal-Großenritte zu einer weiteren Tat. Zwei dunkel gekleidete und maskierte Männer hatten einen Automaten in der Rostocker Straße aufgesprengt und waren gerade dabei, das darin befindliche Bargeld in ihren Besitz zu bringen, als sie von einer Zeugin abgesprochen wurden und in Richtung Flensburger Straße davonrannten.

Wer den Ermittler den K11 Hinweise auf die bislang unbekannten Täter geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell