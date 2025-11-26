Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Einbrecher stehlen Schmuck und Parfum aus Einfamilienhaus in Schauenburg-Hoof: Kripo sucht Zeugen

Kassel (ots)

Schauenburg (Landkreis Kassel):

Nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße "Im Tal" in Schauenburg-Hoof sucht die Polizei nach Zeugen, die am Dienstagabend in diesem Bereich verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben. Wie die am Tatort zur Anzeigenaufnahme und Spurensicherung eingesetzten Beamten des Kriminaldauerdienstes berichten, begaben sich die Täter zwischen 18:45 und 21:00 Uhr zur Rückseite des Wohnhauses und brachen dort gleich zwei Fenster zum Untergeschoss auf. Anschließend durchsuchten sie die dortigen Wohnräume sowie die Räumlichkeiten im Erdgeschoss, wobei die Unbekannten auf ihrem Weg noch weitere Zwischentüren gewaltsam öffneten. Der so entstandene Schaden beträgt mehrere tausend Euro. Mit Schmuck und Parfumfläschchen konnten die Täter schließlich in unbekannte Richtung flüchten.

Die weiteren Ermittlungen werden durch die Beamten des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo geführt. Wer den Ermittlern Hinweise zu dem Einbruch geben kann, meldet sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

