Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unbekannte zerstören Scheiben und beschmieren Fassade von Gemeindehaus: Polizei sucht Zeugen in Bettenhausen

Kassel (ots)

Kassel-Bettenhausen:

Unbekannte Täter haben in den frühen Morgenstunden des gestrigen Dienstags im Kasseler Stadtteil Bettenhausen mehrere Fensterscheiben eines Gemeindehauses zerstört und die Hausfassade mit Farbe beschmiert. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 6.000 Euro. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen ereignete sich die Tat zwischen 2:15 und 3:40 Uhr in der Sandershäuser Straße. Während dieser Zeit schlugen die Unbekannten vermutlich mit einem Stein die sechs Glasscheiben an der zur Sanderhäuser Straße gelegenen Gebäudeseite ein. Außerdem sprühten die Täter mit roter Farbe ein fast drei Meter breites Graffiti auf die Hausfassade, welches den Schwangerschaftsabbruch thematisiert.

Wegen des erkennbar politischen Hintergrunds der Sachbeschädigung werden die weiteren Ermittlungen bei der Kriminalinspektion Staatsschutz geführt. Zeugen, welche die Tat beobachtet haben oder den Ermittlern Hinweise auf die bislang unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 zu melden.

