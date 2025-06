Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0396 --25 Jahre alter Straßenräuber festgenommen--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Gröpelingen/Mitte, OT Oslebshausen/Bahnhofsvorstadt, Am Oslebshauser Bahnhof/Bahnhofstraße Zeit: 21.06.2025, 07:10 Uhr, 23 Uhr

Am Samstag kam es in Gröpelingen und in der Bahnhofsvorstadt zu Raubtaten. In einem Fall nahmen die Einsatzkräfte einen 25 Jahre alten Mann fest.

Eine 61 Jahre alte Frau befand sich gegen 07:10 Uhr an ihrem Auto auf dem Parkplatz in der Straße Am Oslebshauser Bahnhof, als sich ihr ein unbekannter Mann näherte. Er riss plötzlich an ihrem Leinenbeutel, woraufhin die Frau zu Boden stürzte. Der Räuber flüchtete unter anderem mit Bargeld in Richtung des Sportplatzes. Die 61-Jährige erlitt leichte Schürfwunden. Die Polizei wurde alarmiert. Eine sofortige Fahndung verlief allerdings ohne Erfolg. Der Täter wird als etwa 1,75 Meter groß mit kurzen, schwarzen Haaren, als Mitte Zwanzig und einem dunklen Teint beschrieben. Er trug zur Tatzeit eine schwarze Jeans und ein schwarzes T-Shirt mit gestreiftem Aufdruck. Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst jederzeit unter 0421 362-3888 entgegen.

Gegen 23 Uhr befand sich ein 51 Jahre alter Mann in einem Kiosk in der Bahnhofsstraße, als er beobachtete, wie ein Unbekannter mit seinem E-Scooter wegfuhr. Der Geschädigte konnte noch ein Foto vom Täter aufnehmen. Kurze Zeit später kehrte der Unbekannte zurück und der 51-Jährige konfrontierte ihn. Der Dieb schlug ihm daraufhin mit der Faust ins Gesicht und zog ihm die Beine weg, wodurch er zu Boden stürzte. Der Unbekannte schlug weiterhin auf dem am Boden liegenden Mann ein und entriss ihm dabei die Armbanduhr. Der Angreifer entkam zunächst, konnte aber aufgrund der Fotoaufnahme von Einsatzkräften der Polizei auf dem Hillmannplatz gestellt und festgenommen werden.

Gegen den 25 Jahre alten Tatverdächtigen werden gegenwärtig Haftgründe geprüft. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell