Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Rund 100 Gramm Kokain bei Wohnungsdurchsuchung sichergestellt: Mutmaßlicher Dealer wird Haftrichter vorgeführt

Kassel (ots)

Gemeinsame Presseveröffentlichung der Staatsanwaltschaft Kassel und des Polizeipräsidiums Nordhessen

Kassel-Mitte:

Beamte der OE City und der Kriminalpolizei Kassel haben am gestrigen Mittwochnachmittag die Wohnung eines 54 Jahre alten Mannes aus Kassel durchsucht, der im Verdacht steht, gewerbsmäßig mit Betäubungsmitteln zu handeln. Dabei stellten die Ermittler unter anderem fast 100 Gramm Kokain sowie über 800 Euro mutmaßliches Drogengeld sicher. Der hinreichend polizeibekannte 54-Jährige befindet sich derzeit im Polizeigewahrsam und wird im Laufe des heutigen Tages einem Haftrichter vorgeführt.

Der mutmaßliche Dealer war ins Visier der Ermittler geraten, nachdem Anwohner mehrfach Zeugen von Drogengeschäften an dessen Wohnung in der Kasseler Innenstadt geworden waren und schließlich ihre Beobachtungen der Polizei mitgeteilt hatten. Im Zuge weiterer Ermittlungen erhärtete sich der Verdacht, dass der 54-jährige einen florierenden Handel mit Betäubungsmitteln betreibt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kassel erließ ein Richter daher einen Durchsuchungsbeschluss, welcher gestern gegen 15 Uhr schlagartig vollstreckt wurde und zur Sicherstellung der harten Drogen und diversen Utensilien für den Betäubungsmittelkonsum und -Handel führte. Neben dem Wohnungsmieter trafen die Polizeibeamten auch noch auf einen 26-jährigen Mann, der offenbar gerade dabei war, Kokain von dem 54-Jährigen zu kaufen und bei dem die Beamten das mutmaßliche Drogengeld sicherstellen konnten. Auch gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet, die Ermittlungen dauern an.

Daniel Kalus-Nitzbon, Pressesprecher Polizeipräsidium Nordhessen, Tel. 0561-910 1021

Moritz Teschner, Stellvertretender Pressesprecher Staatsanwaltschaft Kassel, Tel. 0561 - 912 2759

