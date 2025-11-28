Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Audi im Wert von 170.000 Euro gestohlen: 32-Jähriger nach Verfolgung in Sachsen festgenommen

Kassel (ots)

Immenhausen (Landkreis Kassel):

Nachdem er einige Stunden zuvor in Immenhausen einen hochwertigen Audi gestohlen hatte, wurde ein 32 Jahre alter Mann aus Polen am heutigen Freitagmorgen von der Polizei in Sachsen festgenommen. Der rund 170.000 Euro teure Audi wurde nach derzeitigem Ermittlungsstand gegen 3 Uhr von einem Stellplatz vor einem Wohnhaus entwendet. Nachdem der Eigentümer den Diebstahl in den frühen Morgenstunden bemerkt und die Polizei alarmiert hatte, erfolgte eine sofortige, europaweite Fahndung nach dem SUV, in Folge welcher eine Streife der Polizei Sachsen in der Nähe von Leipzig auf das Fahrzeug aufmerksam wurde. Als die Beamten versuchten, den 32-jährigen Dieb zu stoppen, gab dieser Gas und versuchte, davonzufahren. Bei seiner Flucht verursachte er jedoch einen Unfall und konnte daraufhin festgenommen werden. Der Audi wurde sichergestellt. Er soll noch im Laufe des heutigen Tages einem Haftrichter vorgeführt werden. Die weiteren Ermittlungen gegen den Tatverdächtigen und mögliche Komplizen werden bei dem Kommissariat 21/22 der Kasseler Kripo geführt und dauern an.

