Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Spaziergänger mit Messer angegriffen: Polizei sucht Zeugen bei Fuldatal-Ihringshausen

Kassel (ots)

Fuldatal (Landkreis Kassel):

Am gestrigen Sonntagabend wurden die Polizei und der Rettungsdienst zu einem Feldweg zwischen der Simmerhäuser Straße in Kassel und der Dörnbergstraße in Fuldatal-Ihringshausen wegen eines Angriffs mit einem Messer auf einen jungen Mann gerufen. Wie der durch die eingesetzten Streifen angetroffene 21-Jährige aus Kassel schilderte, war er gegen 21:30 Uhr allein auf dem Feldweg in Richtung Fuldatal spazieren. Hierbei sei ihm ein unbekannter Mann entgegenkommen, der völlig unvermittelt ein Messer gezogen und damit in seinen Bauchbereich gestochen habe. Anschließend drehte sich der Angreifer um und lief in Richtung Fuldatal zurück, wo sich seine Spur verliert. Die Fahndung mit zahlreichen Streifen der Polizei verlief leider ohne Erfolg, jedoch fanden die Polizisten das Messer, das der Täter bei seiner Flucht unweit des Tatorts verloren hatte und stellten es spurenschonend sicher. Das 21-jährige Opfer, das selbst nach der Tat den Notruf wählte, wurde von Rettungssanitätern zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Wie sich später herausstellte, war er zum Glück nur leicht verletzt worden. Bei dem Täter soll es sich um einen ca. 1,85 Meter großen Mann gehandelt haben, der mit einer schwarzen Maske sowie einem Schal vermummt und insgesamt dunkel gekleidet war, aber neonfarbene Schuhe trug.

Die Beamten der EG 1 der Regionalen Ermittlungsgruppe ermitteln nun wegen gefährlicher Körperverletzung. Die Hintergründe des Angriffs sind bislang noch unklar. Zeugen, die am gestrigen Abend im Bereich des Tatorts verdächtige Personen gesehen haben und Hinweise auf den unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell