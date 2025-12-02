Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Mit Haftbefehl gesuchter 35-Jähriger nach verbotenen Ausrufen und Zeigen des Hitlergrußes in Einkaufszentrum festgenommen

Kassel (ots)

Kassel-Mitte:

Am gestrigen Montagnachmittag konnten Zivilpolizisten in der Kasseler Innenstadt ein 35-jährigen Mann festnehmen, der zuvor verbotene, rechtsextreme Parolen gerufen und den Hitlergruß gezeigt hat. Nach Angaben von Zeugen war der Mann gegen 12:20 Uhr durch die Fußgängerzone in der Oberen Königsstraße gezogen, hatte mehrfach "Heil Hitler" gerufen und den Arm zu dem verbotenen Gruß gehoben. Der Zeuge fertigte unbemerkt ein Foto von dem Unbekannten, das von einer der hinzugeeilten Streifen eingesehen und gesichert werden konnte. Bei der polizeiinternen Fahndung mithilfe dieses Bildes klickten schließlich rund eineinhalb Stunden später auf einer Rolltreppe eines Einkaufszentrums die Handschellen für den 35-Jährigen, der sogar vor der Festnahme noch die verbotenen Parolen ausgerufen und die strafbare Geste gezeigt hatte. Da der wohnsitzlose Festgenommene mit bulgarischer Staatsangehörigkeit bereits mit einem Haftbefehl wegen verschiedener Straftaten gesucht wurde, brachten ihn die Beamten in eine Zelle des Polizeigewahrsams. Er soll am heutigen Tag in eine Justizvollzugsanstalt gebracht werden, wo er einer Restfreiheitsstrafe von mehr als neun Monaten verbüßen wird. Die Tat räumte der unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehende 35-Jährige in seiner Vernehmung ein. Die weiteren Ermittlungen gegen ihn wegen Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen werden bei der Kriminalinspektion Staatsschutz des Polizeipräsidiums Nordhessen geführt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell