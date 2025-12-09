Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen

Lkr. Tuttlingen) 22-jähriger Radfahrer an zwei Tagen zweimal betrunken gestoppt (09.12.2025)

Tuttlingen (ots)

Ein und derselbe 22-jährige Mann konnte von der Polizei in Tuttlingen an zwei aufeinanderfolgenden Tagen jeweils erheblich alkoholisiert mit seinem Fahrrad gestoppt werden. Bereits am Sonntagmittag fiel der Mann während eines polizeilichen Einsatzes in einem Café in der Königstraße auf. Aufgrund seiner Alkoholisierung wiesen die Polizeibeamten den 22-Jährigen darauf hin, sein mitgeführtes Fahrrad zu schieben. Dennoch konnten sie ihn nur wenige Minuten später fahrend in der Fußgängerzone antreffen, von wo aus er entgegen der Fahrtrichtung in die Stadtkirchenstraße einbog. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab etwa 2,2 Promille. Nach einer Blutentnahme musste der Mann den restlichen Tag im Polizeigewahrsam verbringen.

Nur einen Tag später trafen die Beamten den 22-jährigen Radfahrer in der Nacht von Montag auf Dienstag erneut fahrend auf der Oberen Hauptstraße an. Bei der Kontrolle stellten die Beamten schnell fest, dass der Mann wiederholt deutlich alkoholisiert war. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von etwa 2,6 Promille. Da die Polizisten außerdem Zweifel am rechtmäßigen Besitz des diesmal genutzten Fahrrads hatten, musste der 22-Jährige neben der Blutprobe auch sein Zweirad abgeben. Die Ermittlungen zum Eigentümer des Fahrrads dauern an.

