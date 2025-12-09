Polizeipräsidium Konstanz

Sulz am Neckar, L 409

Lkr. Rottweil) Frontalzusammenstoß aufgrund tiefstehender Sonne: Zwei Leichtverletzte (08.12.2025)

Sulz am Neckar (ots)

Vermutlich aufgrund der tiefstehenden Sonne ist eine 83-jährige Frau am Montagmorgen auf der Landesstraße 409 mit ihrem Auto in den Gegenverkehr geraten und hat dort eine Frontalkollision verursacht.

Die Peugeot-Fahrerin war gegen 09:00 Uhr von Sulz am Neckar in Richtung Kastell unterwegs, als sie durch die aufgehende Sonne geblendet wurde. In der Folge geriet sie mit ihrem Wagen auf die Gegenfahrbahn, wo sie frontal mit einem Ford einer 39-Jährigen kollidierte.

Beide Unfallbeteiligten erlitten bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen. Sie wurden mit Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Sowohl der Peugeot als auch der Ford waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch Abschleppdienste geborgen werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 7.000 Euro. Die Polizei sperrte die L 409 für die Dauer der Unfallaufnahme bis etwa 11:15 Uhr in beide Fahrtrichtungen.

