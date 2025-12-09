Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen

Lkr. Tuttlingen) 62-jährige Pedelec-Fahrerin stößt mit 12-jähriger Schülerin zusammen: Zwei Leichtverletzte (09.12.2025)

Spaichingen (ots)

Am Dienstagmorgen hat sich ein Verkehrsunfall zwischen einer Pedelec-Fahrerin und einer Fußgängerin ereignet.

Eine 62-jährige Frau war gegen 7 Uhr mit ihrem Pedelec auf dem Geh- und Radweg entlang der Hauptstraße unterwegs. Auf Höhe der Erwin-Teufel-Schule kamen ihr zwei Schüler entgegen, die sie vermutlich übersah. In der Folge kollidierte die Radfahrerin frontal mit der 12-jährigen Fußgängerin, wodurch beide stürzten.

Sowohl die Unfallverursacherin als auch die Schülerin erlitten leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte die 62-Jährige in ein örtliches Klinikum. Das Mädchen wurde in die Obhut von Angehörigen übergeben.

