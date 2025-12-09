Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz, Lkrs. KN) Verletzte Person nach vorausgegangenem Diebstahl (09.12.2025)

Konstanz (ots)

Am Dienstagabend (09.12.2025), gegen 20:15 Uhr, wurde dem Führungs- und Lagezentrum Konstanz durch Verkehrsteilnehmer über Notruf mitgeteilt, dass eine verletzte Person vor dem Bahnhof Konstanz, Bahnhofplatz, sitzen würde, welche im Gesicht nicht unerheblich blutet. Vor Ort konnte ein alkoholisierter, 50-jähriger Verletzter angetroffen werden. Seinen Angaben zufolge wurde seine Geldbörse und sein Handy entwendet. Den Diebstahl seiner Gegenstände wollte er mit körperlicher Gegenwehr verhindern. Laut seinen Angaben wurde er hierbei durch Schläge im Gesichts-/ Stirn-/ Kopfbereich verletzt. Wo genau sich der Tatort befindet konnte bislang nicht eindeutig zugeordnet werden. Aus diesem Grund bittet die Polizei in Konstanz, unter der Telefonnummer 07531 995-0, um Zeugenhinweise, welche eine Auseinandersetzung beobachtet haben, die hier zeitlich und örtlich in Frage käme.

Der Tatverdächtige wird durch den Geschädigten wie folgt beschrieben: ca. 175 cm, schwarze mittelange Haare mit dunklem Dreitagebart, schwarze Jeans, schwarzer Pullover, schwarze Jacke, weiße Nike-Sneaker. Der Verletzte wurde mit einem Rettungswagen zur Behandlung in ein Klinikum verbracht.

