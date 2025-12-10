POL-KN: (Vöhringen, A 81
Lkr. Rottweil) 66-jähriger Autofahrer fährt in Sattelzug: 35.000 Euro Sachschaden (09.12.2025)
Vöhringen (ots)
Am Dienstagabend ist ein Autofahrer auf dem Parkplatz Hasenrain in einen Sattelzug gefahren und hat erheblichen Sachschaden verursacht. Ein 66-jähriger Mann war mit seinem Peugeot auf der Autobahn 81 in Richtung Singen unterwegs. Gegen 22:15 Uhr fuhr er am Rastplatz ab, wobei er nach eigenen Angaben kurz durch die Bedienung der Heizung abgelenkt war. In der Folge fuhr der 66-Jährige ungebremst in einen geparkten Sattelzug. Glücklicherweise blieb er unverletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 35.000 Euro.
