POL-KN: (VS-Schwenningen
Schwarzwald Baar Kreis) Zwei Verletzte nach Vorfahrtsunfall (09.12.2025)
VS-Schwenningen (ots)
Bei einem Unfall haben sich am Dienstag, gegen 11 Uhr, zwei Personen an der Kreuzung Mozart- und Keplerstraße leichtverletzt. Einem 18-jährigen VW-Fahrer nahm eine 20-Jährige in einem Daihatsu die Vorfahrt und stieß mit ihm zusammen. Durch den Aufprall verletzte sich der junge Mann und eine ebenfalls 20-jährige Beifahrerin im Daihatsu leicht. Die Höhe des Sachschadens ist noch unbekannt.
Rückfragen bitte an:
Daniel Brill
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1019
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell