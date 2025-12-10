Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen

Schwarzwald Baar Kreis) Zwei Verletzte nach Vorfahrtsunfall (09.12.2025)

VS-Schwenningen (ots)

Bei einem Unfall haben sich am Dienstag, gegen 11 Uhr, zwei Personen an der Kreuzung Mozart- und Keplerstraße leichtverletzt. Einem 18-jährigen VW-Fahrer nahm eine 20-Jährige in einem Daihatsu die Vorfahrt und stieß mit ihm zusammen. Durch den Aufprall verletzte sich der junge Mann und eine ebenfalls 20-jährige Beifahrerin im Daihatsu leicht. Die Höhe des Sachschadens ist noch unbekannt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell