POL-KN: (VS-Villingen
Schwarzwald Baar Kreis) Fußgängerin verletzt sich bei Unfall (09.12.2025)
VS-Villingen (ots)
Durch die Missachtung einer Ampel hat sich am Dienstagmorgen, gegen 7:30 Uhr, eine Fußgängerin bei einem Unfall leichtverletzt. An der Einmündung der Richthofen- und Waldstraße überquerte die 15-Jährige bei Rot eine Fußgängerampel. Gleichzeit befuhr eine 20-jährige Citroen-Fahrerin die Straße. Sie erkannte das Mädchen noch und bremste. Jedoch konnte sie einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Durch den Aufprall zwischen Auto und der 15-Jährigen stürzte sie auf die Straße und verletzte sich leicht. Die Höhe des Sachschadens ist noch unbekannt.
