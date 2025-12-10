Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen

Schwarzwald Baar Kreis) Fußgängerin verletzt sich bei Unfall (09.12.2025)

VS-Villingen (ots)

Durch die Missachtung einer Ampel hat sich am Dienstagmorgen, gegen 7:30 Uhr, eine Fußgängerin bei einem Unfall leichtverletzt. An der Einmündung der Richthofen- und Waldstraße überquerte die 15-Jährige bei Rot eine Fußgängerampel. Gleichzeit befuhr eine 20-jährige Citroen-Fahrerin die Straße. Sie erkannte das Mädchen noch und bremste. Jedoch konnte sie einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Durch den Aufprall zwischen Auto und der 15-Jährigen stürzte sie auf die Straße und verletzte sich leicht. Die Höhe des Sachschadens ist noch unbekannt.

