Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Emmingen-Liptingen, B 491

Lkr. Tuttlingen) 29-Jähriger kollidiert beim Überholen mit abbiegendem Auto: 40.000 Euro Sachschaden (10.12.2025)

Emmingen-Liptingen (ots)

Am Mittwochmorgen hat sich auf der Bundesstraße 491 ein Verkehrsunfall zwischen einem überholenden und einem abbiegenden Auto ereignet.

Ein 82-jähriger Mann war gegen 10:45 Uhr mit seinem Dacia vom sogenannten "Hünerhofkreisel" in Richtung Emmingen unterwegs und beabsichtigte, nach links in einen Feldweg abzubiegen. Ein 29-jähriger Mercedes-Fahrer, der sich zwei Autos hinter dem Abbiegenden befand, setzte zum Überholen an. Dabei kam es zur Kollision der beiden Wagen.

Glücklicherweise blieben beide Fahrer unverletzt. An den Fahrzeugen entstand jedoch erheblicher Sachschaden in Höhe von etwa 40.000 Euro. Da die Autos nicht mehr fahrbereit waren, kümmerten sich Abschleppdienste um die demolierten Wagen.

