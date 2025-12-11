Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) 69-Jähriger rastet aus und beleidigt Polizisten (09.12.2025)

Konstanz (ots)

Eine Anzeige wegen tätlichen Angriffs gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung erwartet einen Mann, der am Dienstagabend auf dem Bahnhofsvorplatz ausgerastet ist.

Gegen 21 Uhr nahmen die Beamten auf dem Bahnhofsvorplatz ein mutmaßliches Raubdelikt zum Nachteil eines 50-Jährigen auf (wir berichteten http://presseportal.de/blaulicht/pm/110973/6175987). Im Zuge dessen zeigte der unbeteiligte 69-Jährige wiederholt aggressives und uneinsichtiges Verhalten, woraufhin ihm die Polizisten einen Platzverweis erteilten. Daraufhin wollte der stark betrunkene Mann auf sein Fahrrad steigen und davonfahren. Aufgrund seines Zustands von den Beamten daran gehindert, warf er sein Zweirad wutentbrannt gegen das Knie eines der Beamten und verletzte diesen dabei leicht. Um weitere Angriffe abzuwehren, drückten die Polizisten den 69-Jährigen weg, wobei er zu Fall kam, was ihn jedoch nicht davon abhielt sie fortlaufend lautstark zu beleidigen.

Schlussendich verließ der Aggressor die Örtlichkeit dann doch zu Fuß.

