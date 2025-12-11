Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (KN-Wollmatingen) Mülltonnenhaus in Brand geraten (11.12.2025)

KN-Wollmatingen (ots)

Wegen eines in Brand geratenen Mülltonnenhauses sind Feuerwehr und Polizei in der Nacht auf Donnerstag in die Thomas-Sättele-Straße ausgerückt. Gegen 2 Uhr teilte ein Anwohner mit, dass in der Nachbarschaft ein Mülltonnenhaus in Vollbrand stehe. Die Feuerwehr löschte den Brand, dessen Ursache bislang unbekannt ist. Die Höhe des dadurch entstandenen Schadens ist ebenfalls noch nicht bekannt.

Zeugen, die gegen 2 Uhr Verdächtiges im Bereich des in der Nähe des Gebäudes Nummer 43 stehenden Mülltonnenhauses beobachtet haben werden gebeten, sich unter der Tel. 07531 995-2222 beim Revier Konstanz zu melden.

