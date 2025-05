Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Geschwindigkeitskontrollen an der B6 in Astenbeck

Hildesheim

HOLLE / ASTENBECK (brz)

Immer wieder sind Verkehrsunfälle unter anderem auf überhöhte Geschwindigkeit zurückzuführen. Zur Verkehrsüberwachung und Prävention von Unfällen gehören daher auch Geschwindigkeitsmessungen.

Am 30.05.2025 in der Zeit von 07:40 Uhr bis 09:00 Uhr wurden daher durch die Polizei Bad Salzdetfurth Geschwindigkeitskontrollen an der B6 zwischen den Ortschaften Astenbeck und Heersum in 31188 Holle durchgeführt. Dabei wurden insgesamt 8 Verkehrsteilnehmende mit überhöhter Geschwindigkeit gemessen. Der höchste gemessene Wert lag bei 85 km/h bei erlaubten 50 km/h. Entsprechende Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren wurden eingeleitet und Gespräche mit den betroffenen Verkehrsteilnehmern geführt.

Überhöhte Geschwindigkeit stellt nach wie vor eine der Hauptunfallursachen dar, daher wird die Polizei Bad Salzdetfurth auch zukünftig Geschwindigkeitsmessungen an verschiedenen Örtlichkeiten durchführen.

