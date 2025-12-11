Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil

Lkr. Rottweil) Alkoholisierter 26-jähriger Mann wird gewalttätig (10.12.2025)

Rottweil (ots)

Ein 26-jähriger stark alkoholisierter Mann hat sich am Mittwochabend geweigert das ihm erteilte Hausverbot für eine Gaststätte zu befolgen.

Am Mittwoch gegen 23:15 Uhr erteilte der Wirt einem stark alkoholisierten 26-jährigen Mann Hausverbot für eine Gaststätte in der Hauptstraße. Der Mann hielt sich nicht an den Verweis und verletzte in der Folge einen 55-jährigen Mann. Aufgrund der schnellen Reaktion der Polizei klickten noch am Ort des Geschehens die Handschellen. Der durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als drei Promille, eine Blutentnahme war daher erforderlich. Auf der Polizeidienststelle setzte sich der 26-Jährige gegen die polizeilichen Maßnahmen zur Wehr. Die Nacht verbrachte er daher im Polizeigewahrsam.

Die Polizei ermittelt nun wegen mehrerer Straftaten gegen den Beschuldigten.

