Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen, Schwarzwald-Baar-Kreis) Einbrüche in Gartenhütten - Polizei sucht Zeugen (08./10.12.2025)

Donaueschingen (ots)

Im Zeitraum zwischen Montag und Mittwoch ist es in der Schrebergartenanlage in der Josefstraße zu mehreren Einbrüchen in Gartenhütten gekommen. Ein unbekannter Täter verschaffte sich gewaltsam Zutritt zu insgesamt vier Lauben, aus denen er anschließend jedoch lediglich ein paar kleinere Gegenstände entwendete.

Zeugen, die zwischen Montag und Mittwoch Verdächtiges in der Kleingartenablage beobachtet haben oder Personen, die sonst Hinweise auf die Identität des Einbrechers geben können werden gebeten, sich unter der Tel. 0771 83783-0 beim Polizeirevier Donaueschingen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell