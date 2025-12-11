PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Rottweil und des Polizeipräsidiums Konstanz: Beschuldigter nach versuchtem Totschlag in Untersuchungshaft (09.12.2025)

Seitingen-Oberflacht (ots)

Am Dienstagabend ist es in einer Flüchtlingsunterkunft in Seitingen-Oberflacht zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Bewohnern gekommen.

Der Sicherheitsdienst der Unterkunft verständigte gegen 21:15 Uhr die Polizei und teilte einen Streit zwischen zwei Männern mit. Die zunächst verbale Auseinandersetzung eskalierte, so dass im weiteren Verlauf der Beschuldigte seinen Mitbewohner mit einem Messer lebensbedrohlich verletzte.

Die Polizei konnten den Tatverdächtigen in der Flüchtlingsunterkunft festnehmen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Rottweil erließ der Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Rottweil Haftbefehl gegen den Beschuldigten. Dieser wurde am Donnerstag in Vollzug gesetzt. Der Beschuldigte befindet sich seither in Untersuchungshaft.

Rückfragen bitte an:

Staatsanwaltschaft Rottweil, Oberstaatsanwalt Markus Wagner
Tel.: 0741 243-0

Polizeipräsidium Konstanz, PHK Fabian Herkommer
Telefon: 07531 995-3355

E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren