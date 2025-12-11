Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Rottweil und des Polizeipräsidiums Konstanz: Beschuldigter nach versuchtem Totschlag in Untersuchungshaft (09.12.2025)

Seitingen-Oberflacht (ots)

Am Dienstagabend ist es in einer Flüchtlingsunterkunft in Seitingen-Oberflacht zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Bewohnern gekommen.

Der Sicherheitsdienst der Unterkunft verständigte gegen 21:15 Uhr die Polizei und teilte einen Streit zwischen zwei Männern mit. Die zunächst verbale Auseinandersetzung eskalierte, so dass im weiteren Verlauf der Beschuldigte seinen Mitbewohner mit einem Messer lebensbedrohlich verletzte.

Die Polizei konnten den Tatverdächtigen in der Flüchtlingsunterkunft festnehmen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Rottweil erließ der Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Rottweil Haftbefehl gegen den Beschuldigten. Dieser wurde am Donnerstag in Vollzug gesetzt. Der Beschuldigte befindet sich seither in Untersuchungshaft.

