Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar

Lkr. Rottweil) Lkw durchbricht Bahnschranke, um Zugunglück zu vermeiden (11.12.2025)

Oberndorf am Neckar (ots)

Ein 37-jähriger Lkw-Fahrer hat am Donnerstagmittag in Oberndorf am Neckar eine Schranke an einem Bahnübergang durchbrochen, nachdem diese sich während der Überfahrt seines Sattelzugs abgesenkt hatte.

Der Fahrer des mehr als 12 Meter langen Sattelzugs passierte gegen 12:00 Uhr einen Bahnübergang in der Schulstraße. Während der Lkw den Übergang durchfuhr, senkte sich die Bahnschranke zwischen Fahrerhaus und Auflieger ab, sodass der Lkw stecken blieb. Der 37-jährige Fahrer befürchtete, von einem Zug erfasst zu werden, und trat daher aufs Gaspedal. Durch sein schnelles Handeln konnte er sich und seinen Lastwagen aus der gefährlichen Situation befreien.

Anschließend stellte der Fahrer sicher, dass bis zum Eintreffen der Polizei niemand versehentlich auf den nicht mehr gesicherten Bahnübergang geriet. Der an der Bahnschranke entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 12.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Zu keinem Zeitpunkt bestand eine Gefahr für den Zugverkehr. Die Bahnschranke wurde durch Mitarbeiter der Deutschen Bahn umgehend instandgesetzt, sodass der Bahnübergang wieder sicher passiert werden konnte.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell