Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Allensbach, Hegne, Lkr. Konstanz) Autofahrer missachten Durchfahrtsverbot - Polizei kontrolliert auf der Verbindungsstraße zwischen Hegne und der Waldsiedlung (09.12.2025)

Allensbach, Hegne (ots)

Nachdem Beamte des Polizeipostens Allensbach in der Vergangenheit wiederholt festgestellt haben, dass zahlreiche Autofahrer verbotenerweise die neben der Bundesstraße 33 verlaufende "alte" Verbindungsstraße zwischen Hegne und der Waldsiedlung nutzen, haben sie dort in den letzten Wochen vermehrt Kontrollen durchgeführt.

Trotz des auf der Verbindungsstraße geltenden Durchfahrtsverbot für Fahrzeuge aller Art (Fahrradfahrer ausgenommen) erwischten die Polizisten dabei eine Vielzahl von Autofahrern, die die Straße - trotz des fälligen Bußgelds in Höhe von 50 Euro - als Abkürzung nutzten. Zudem gingen beim Polizeiposten Mitteilungen ein, dass mancher Autofahrer bei Dunkelheit sogar das Licht ausschalte, um auf dem "Schleichweg" nicht von der Polizei erwischt zu werden. Da ein derartiges Verhalten die Sicherheit der die Straße ordnungsgemäß nutzenden Radfahrer und Fußgänger erheblich gefährdet, folgt bei Bekanntwerden eines solchen Verhaltens neben der Ordnungswidrigkeitenanzeige eine Meldung an die Führerscheinstelle, da die charakterliche Eignung in Frage stehen könnte.

Die Kolleginnen und Kollegen des Polizeiposten Allensbach werden die Verbindungsstraße weiterhin im Blick haben, um die, die das Durchfahrtsverbot ignorieren zur Anzeige zu bringen - vielleicht schafft das ja beim ein oder anderen Einsicht, in jedem Fall aber mehr Sicherheit für alle, die dort ordnungsgemäß unterwegs sind.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell