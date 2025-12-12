Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Konstanz und des Polizeipräsidiums Konstanz - Einbrecher überführt - Haft (03.12.2025)

Schwarzwald Baar Kreis (ots)

Dem Kriminalkommissariat Villingen-Schwenningen und der Staatsanwaltschaft Konstanz ist es Anfang Dezember gelungen einen mehrfachen Einbrecher zu überführen. Bereits am 5. September 2025 beging der 34-Jährige einen Tankbetrug an einer Tankstelle an der Gerwigstraße in Villingen. Den Betrag in Höhe von etwa 40 Euro beglich er nach seinem Tankvorgang nicht und flüchtete. Einen Tag zuvor hatte er sich zweier Autokennzeichen eines Wagens auf der Schlachthausstraße bemächtigt um den Tankbetrug durchzuführen. Anfang November raubte der Mann einen vierstelligen Bargeldbetrag einer 24-jährigen Studentin, welche bei einem Ehepaar St. Georgen zu besuch war. Am 14. November entschloss er sich schließlich in eine Tankstelle in Vöhrenbach einzubrechen. Er entwendete Zigaretten und Tabak im vierstelligen Wert. Eine Überwachungskamera lieferte hier Bilder die zu seiner späteren Festnahme beitrugen. Was einmal klappt, klappt auch ein zweites Mal, dachte er sich wohl als er am 2. Dezember ein weiteres Mal in die gleiche Tankstelle einbrach. Nachdem er schon mit Tabakwaren im Wert von circa 3.000 Euro flüchten wollte, konnte ihn der Betreiber festsetzten und der Polizei übergeben. Ohne das couragierte Zupacken des Mannes, wäre die Polizei dem Täter nicht so früh auf die Schliche gekommen. Am Tag darauf führte die Polizei auf Antrag der Staatsanwaltschaft den Beschuldigten beim Amtsgericht Villingen-Schwenningen vor. Der Richter erließ Haftbefehl, der sofort vollstreckt wurde. Die Ermittlungen dauern weiterhin an, denn dem 34-Jährigen werden noch weitere Taten über das Polizeipräsidium Konstanz hinweg angelastet.

