Schwarzwald Baar Kreis) Mazda beschädigt - Zeugenaufruf (11.12.2025 - 12.12.2025)

Blumberg (ots)

Auf der Straße "Ob der Kehr" hat sich im Zeitraum von Donnerstag, 15:30 Uhr, bis Freitag, 9:00 Uhr, eine Sachbeschädigung an einem Auto zugetragen. Ein Unbekannter zerkratzte den Lack eines am Fahrbahnrand geparkten roten Mazda mit einem spitzen Gegenstand. Anschließend flüchtete er vom Tatort. Der Schaden am Wagen ist noch nicht genau beziffert. Hinweise erbittet der Polizeiposten Blumberg und können, unter der Nummer 07702 / 41066, gemeldet werden.

