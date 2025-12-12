PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Blumberg
Schwarzwald Baar Kreis) Mazda beschädigt - Zeugenaufruf (11.12.2025 - 12.12.2025)

Blumberg (ots)

Auf der Straße "Ob der Kehr" hat sich im Zeitraum von Donnerstag, 15:30 Uhr, bis Freitag, 9:00 Uhr, eine Sachbeschädigung an einem Auto zugetragen. Ein Unbekannter zerkratzte den Lack eines am Fahrbahnrand geparkten roten Mazda mit einem spitzen Gegenstand. Anschließend flüchtete er vom Tatort. Der Schaden am Wagen ist noch nicht genau beziffert. Hinweise erbittet der Polizeiposten Blumberg und können, unter der Nummer 07702 / 41066, gemeldet werden.

Rückfragen bitte an:

Daniel Brill
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1019
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

