Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Königsfeld - Schwarzwald-Baar-Kreis) Verkehrsunfallflucht - Geparktes Auto angefahren - Zeugenaufruf (12.12.2025)

Königsfeld (ots)

Am Freitagnachmittag wurde in der Mittagszeit auf dem Rathausparkplatz ein geparkter Dacia vermutlich beim Ein- oder Ausparken durch ein anderes, vermutlich helles Fahrzeug beschädigt. Der Verursacher ist bislang nicht bekannt. Der Dacia wurde auf der Beifahrerseite im Bereich der hinteren Türe und dem Kotflügel beschädigt, der Schaden liegt bei ca. 4000.- EUR. Der Verursacher oder mögliche Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier St. Georgen unter der Telefon 07724/949500 zu melden.

Polizeipräsidium Konstanz
Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

