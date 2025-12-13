POL-KN: (Konstanz - Landkreis Konstanz) Verkehrsunfallflucht - Geparktes Auto angefahren - Zeugenaufruf (10.12.25)
Konstanz (ots)
Die Polizei Konstanz bittet um Mithilfe bei der Klärung einer Verkehrsunfallflucht, welche sich am Mittwoch, 10.12.25 gegen 14 Uhr in der Robert-Bosch-Straße in Konstanz ereignete. Dort war eine B-Klasse in einer Parklücke geparkt und wurde durch ein unbekanntes Fahrzeug am linken hinteren Fahrzeugeck beschädigt. Der Schaden beträgt ca. 3000.- EUR. Mögliche Zeugen der Unfallvorganges werden gebeten, sich beim Polizeirevier Konstanz unter Telefon 07531/995-2222 zu melden.
