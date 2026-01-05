PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: Scheeßel: Taxifahrer mit Schusswaffe ausgeraubt

Rotenburg (Wümme) (ots)

Scheeßel. In der Nacht zum 05.01.2026 (ca. 01:45 Uhr) ist es in Scheeßel zu einer Raubtat gekommen. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen winkte ein bislang unbekannter Täter in der Glockengießerstraße ein Taxi heran und ließ sich nach vorheriger Absprache zum Bahnhof Scheeßel fahren.

Am Zielort zog der Mann unvermittelt eine Schusswaffe und forderte den Taxifahrer zur Herausgabe seines Portemonnaies auf. Der Fahrer kam der Forderung nach. Anschließend verließ der Täter das Taxi mit der Beute und flüchtete fußläufig in Richtung Bahnhof.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

   - etwa 20 bis 25 Jahre alt
   - ca. 175 bis 180 cm groß
   - europäisches Erscheinungsbild
   - sprach Deutsch ohne erkennbaren Akzent
   - dunkler Kapuzenpullover
   - dunkle Daunenjacke ohne Kapuze
   - hellblaue Jeans
   - kein Bart, keine Brille
   - keine auffälligen Tattoos

Die Tatwaffe wurde als schwarze Pistole beschrieben. In dem entwendeten Portemonnaie befand sich ein niedriger vierstelliger Bargeldbetrag. Eine umgehend eingeleitete Fahndung verlief bislang ohne Erfolg.

Zeuginnen und Zeugen sowie Personen, die Hinweise zur Tat oder zum Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04261 / 9470 bei der Polizei in Rotenburg zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Rotenburg
Pressestelle
Marvin Teschke
Telefon: 04261/947-104
E-Mail: pressestelle(at)pi-row.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell

