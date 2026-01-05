Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Mobile Toilettenkabine durch Feuerwerkskörper zerstört ++ Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung nach Böllerwurf ++ Zigarette auf Streifenwagen geworfen und Polizeibeamte beleidigt ++

Rotenburg (Wümme) (ots)

++ Mobile Toilettenkabine durch Feuerwerkskörper zerstört ++ Siehe Bild ++

Hassendorf. In der Neujahrsnacht zerstörten bislang unbekannte Täter gegen 03:24 Uhr eine freistehende mobile Toilettenkabine ("Dixi-Klo") im Jeeweg auf einem Feld in der Nähe eines Hochspannungsmastes.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wird davon ausgegangen, dass Feuerwerkskörper den Brand verursacht haben. Durch die Explosionen geriet die Kabine in Vollbrand und wurde vollständig zerstört. Die Feuerwehr war im Einsatz.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, sich unter der Telefonnummer 04261 / 9470 zu melden.

++ Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung nach Böllerwurf ++

Rotenburg. Am 31.12.2025 soll ein 18-jähriger Mann kurz vor Mitternacht auf einem Gehweg im Bereich der Lindenstraße einen sogenannten China-Böller gegen das Bein eines 23-Jährigen geworfen haben.

Durch die Explosion erlitten der 23-Jährige sowie seine 19-jährige Begleiterin leichte Verletzungen in Form eines Schocks. Die Polizei hat Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen.

++ Zigarette auf Streifenwagen geworfen und Polizeibeamte beleidigt ++

Rotenburg. Am Abend des 30.12.2025 warf ein 30-jähriger Mann gegen 22:25 Uhr in der Wallbergstraße eine glühende Zigarette auf einen vorbeifahrenden Streifenwagen der Rotenburger Polizei.

Als die Beamten den Mann ansprachen, beleidigte er die Einsatzkräfte. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Beleidigung eingeleitet. Am Dienstfahrzeug entstand kein Sachschaden.

